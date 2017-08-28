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Граница Сирии и Ливана освобождена от боевиков ИГ

Сирийская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" полностью освободили горный район западного Каламуна (территория Сирии, граничащая с Ливаном) от террористов "Исламского государства".

Как передает Islam.az, об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к "Хезболлах".

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Бойцы "Хезболлах", в свою очередь, совместно с сирийской армией 19 августа начали операцию по освобождению от ИГ сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.


Опубликовано:29 Август, 2017  10:49, ]]>Печать]]>
 
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