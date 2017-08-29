ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

ИГ взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в городе Каспийск в Дагестане, сообщила организация SITE, отслеживающая активность террористов в интернете.

Ранее источник ТАСС сообщал, что с места нападения было изъято два ножа и атрибутика ИГ.

Нападение на полицейских произошло около 09:00 утра в понедельник. Двое неизвестных с ножами напали на полицейских на заправке, когда они заправляли служебную машину.

Один полицейский погиб на месте, второй был доставлен в больницу. Как сообщали в минздраве республики, у него были ранения брюшной полости, спины, бедра, а также огнестрельные ранения, передает İslam.az со ссылкой на ВВС.

Нападавшие были убиты, их личности устанавливаются.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте, в результате которого пострадали семь человек.