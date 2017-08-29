Сирийская армия отступает в провинции Ракка

Сирийские правительственные войска не смогли перехватить инициативу у боевиков террористической группировки ИГ на правом берегу Евфрата в провинции Ракка и продолжают отступление.

Последние двое суток подразделения группы «Шахин» спецназа «Тигр» ВС Сирии ведут тяжелые бои с террористами в долине реки, однако сдержать их натиск не удается, сообщает портал «Военный Обозреватель».

Южнее, где позиции занимало в основном ополчение, несколькими атаками с помощью заминированных автомобилей боевики ИГ прорвали оборону, заняли несколько ключевых высот и продолжают наступление на северо-запад. По свидетельствам самих сирийцев, ополченцы и армейские подразделения после мощных взрывов заминированных автомобилей бросают занимаемые позиции и бегут, передает İslam.az.

За два дня ИГ захватило район Тариб (Тель Тариб и Вади Тариб), селения Раждм Сулейман, Мушрефа, Абар Кувайян и крупное нефтяное месторождение «Вади Убейд». Ситуация в прибрежных селениях Ганем Али и Зор Шаммар не ясна. Некоторые источники заявляют, что они тоже потеряны, другие утверждают, что сирийские военные продолжают их контролировать и отбивают атаки ИГ.