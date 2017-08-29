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В Азербайджане снимают фантастический фильм о Бабеке

Общественности представлен тизер фильма "Бабек-2020".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, режиссером-постановщиком фильма является Заур Таирсой, графика выполнена Фамилем Асадовым (LİMAF).

"Классика всегда в цене, однако в нынешнее время очень важны новшества. Для привлечения внимания современного зрителя очень важно применение инноваций. Поэтому мы решили снять фильм "Бабек-2020".

В Азербайджане есть специалисты, которые смогут реализовать этот проект, просто нужно создать для них надлежащие условия. Мне кажется, этот фильм будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи. Графические работы взял на себя Фамиль Асадов (LİMAF)", - отметил режиссер.

По его словам, планируется привлечь к работе в картине иностранных актеров.


Опубликовано:29 Август, 2017  15:25, ]]>Печать]]>
 
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