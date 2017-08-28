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Сегодняшний гость рубрики "Короткая проповедь" - теолог гаджи Самир Агаев.
Президент поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы
Стали известны адреса продажи жертвенных животных в Баку
Гаджи Самир о бедах и испытаниях Видео
В Азербайджане снимают фантастический фильм о Бабеке Видео
Сегодня годовщина шахады имама Мухаммада Багира (а)
Можно ли лгать в целях воспитания или запугивания малолетнего ребенка? Ислам в вопросах
В Мьянме продолжаются убийства мусульман
Взрыв в шиитском районе Багдада: есть убитые
Иракский генерал: Террористы ИГ могут вернуться в Ирак из-за поражений в Сирии
Уничтожен гражданин Азербайджана, примкнувший к террористической организации
Госкомитет: "Исламская энциклопедия" для детей будет издана в конце года
Почему мечеть «Тезепир» названа именно таким образом? Ислам в вопросах
В Азербайджане для расследования пожара на военном складе создана комиссия
В Азербайджане на оружейном складе произошел взрыв ФОТО, ВИДЕО
Чему равно расстояние двух полетов стрелы, о котором говорится в книгах по шариату? Ислам в вопросах