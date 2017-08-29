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Новости » Ислам в вопросах

Грех ли курить сигареты?

Читатель спрашивает: Грех ли курить сигареты?

По мнению большинства исламских ученых курение сигарет хоть и не является грехом, но считается неодобряемым деянием. Потому что в курении сигарет нет никакой пользы, наоборот, это наносит вред, как здоровью, так и материальному состоянию. Некоторые ученые, учитывая эти последствия курения, считают курение сигарет бесспорным харамом и грехом. Но большинство ученых не разделяют эту точку зрения, отмечая, что если курение сигарет непосредственно вредит здоровью человека, то это грех. Таким образом, указание о курении сигарет меняется в зависимости от конкретного человека. Если курение сигарет наносит здоровью человека серьезный вред, то он должен отказаться от этой привычки. Если же воздействия сигарет не превышают обычных пределов, то для данного человека курение сигарет не является грехом, но это – неодобряемое деяние.


Опубликовано:30 Август, 2017  10:43, ]]>Печать]]>
 
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