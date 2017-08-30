Роухани обвинил Саудовскую Аравию в поддержке террористов в Йемене и Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Саудовская Аравия должна прекратить оказывать поддержку террористам в Йемене и Сирии.

Как отмечает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этомсообщает агентство Рейтер.

"Вмешательство Саудовской Аравии в Йемене и ее поддержка террористов в Йемене и Сирии являются основными препятствиями для улучшения связей между Тегераном и Эр-Риядом. Саудовской Аравии следует прекратить поддерживать террористов", — приводит агентство заявление Роухани, которое он сделал в телевизионном интервью.