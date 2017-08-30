ВКС РФ уничтожили завод по производству «джихад-мобилей» в Дейр эз-Зоре

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ВКС России уничтожили утром завод по производству «джихад-мобилей» в Дейр эз-Зоре.
Кроме того, по данным местных СМИ удары ВКС РФ ликвидировали террориста Абу Абдуллу аль-Туниси и еще 12 радикальных экстремистов, передает İslam.az со ссылкой на ФАН.
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