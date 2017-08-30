ВКС РФ уничтожили завод по производству «джихад-мобилей» в Дейр эз-Зоре

ВКС России уничтожили утром завод по производству «джихад-мобилей» в Дейр эз-Зоре.

Кроме того, по данным местных СМИ удары ВКС РФ ликвидировали террориста Абу Абдуллу аль-Туниси и еще 12 радикальных экстремистов, передает İslam.az со ссылкой на ФАН.