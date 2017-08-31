США продают оружие ИГИЛ

Боевики, ведущие подготовку на американской базе Ат-Танф под руководством инструкторов из США, продают американское оружие террористической группировке "Исламское государство", утверждает бывший начальник службы безопасности сирийского сектора базы Мухаммад Ассалам.

"Скрытая поддержка выражалась в продаже оружия ИГ. Когда мы об этом узнали, то сказали об этом американцам. Но они, в свою очередь, только еще больше начали поддерживать командира, поставленного ими над нами (главарь группировки "Магавир Эс-Саура" Муганнат Атталя). Они продавали вооружение американского производства, СПГ, машины, винтовки М-16 в большом количестве. После последней ревизии американцев была недостача в 4,7 тысячи винтовок", — рассказал Ассалам РИА Новости.

Говоря о поддержке гражданского населения, Ассалам рассказал, что американские военные не проявляли никакого внимания к мирным жителям, несмотря на то, что лагеря беженцев расположены менее чем в 20 километрах от базы Ат-Танф.

"Отсутствует полностью гуманитарная помощь, медицинская, и нет защиты гражданским", — подчеркнул он.