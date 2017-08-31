Мечети Хьюстона открыли двери для пострадавших от урагана «Харви»

Мусульманская община Хьюстона принимает активное участие в оказании помощи людям, пострадавшим от наводнения, сопутствующего разрушительному урагану «Харви». Так, в мечетях организованы круглосуточные приюты, куда мусульмане приносят воду, продовольствие, подгузники, купленные на собственные средства.

Как сообщил президент Исламского общества Большого Хьюстона (ISGH) М.Джей Хан, четыре мечети в этом районе работают в режиме круглосуточных убежищ, передает Islam.az со ссылкой на "Голос Ислама".

«Это наш религиозный долг – помогать людям… не только близким, но каждому, кто нуждается в помощи», — сказал Хан.

Идея предоставить помещения мечетей всем, кто остался без крова, возникла у мусульманской общины еще в пятницу, когда стихия только набирала обороты

Как только организация сообщила о начале акции, в местные мечети стали стекаться люди, готовые оказать добровольную помощь: они несли с собой бутилированную воду, спальные мешки и другие принадлежности.

Ко вторнику силами добровольцев четыре мечети уже были полностью укомплектованы персоналом и всем необходимым для приема пострадавших.

Кроме того, исламское общество предоставило городу список 50 врачей из местных мусульман, которые выразили готовность постоянно быть на связи для оказания медицинской помощи нуждающимся.

Президент Исламского общества Большого Хьюстона (ISGH) М.Джей Хан обратился к жителям Хьюстона со словами: «Если вам некуда идти, идите в ближайшую мечеть».