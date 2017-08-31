Эрдоган: Турция готова к любым сценариям на Ближнем Востоке

Турция продолжает решительную борьбу с вызовами как внутри страны, так и за рубежом, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на торжественном приёме в Анкаре, передает Islam.az со ссылкой на агентство Anadolu.

«Враги Турции прибегают к различным методам, далёким от любых признанных рамок и норм морали. Однако в своей борьбе Анкара не может отступиться от принципов справедливости и стремиться лишь к достижению собственных интересов. Именно поэтому мы оказываем максимальную поддержку собратьям в Сирии, Ираке, на Балканах, Кавказе, Северной Африке», — сказал турецкий лидер.

По его словам, те, кто полагает, что сможет заставить террористов действовать сугубо на Ближнем Востоке, в регионе, где расположена Турция, серьёзно ошибаются. «Эта тактика обречена на провал. Мои слова — не угроза, а реалии», — подчеркнул Эрдоган.

Он привлёк внимание к тому факту, что протяжённость границы Турции с Сирией составляет 911 км, а с Ираком — 394 км. «Именно Турция вынуждена противостоять сегодня угрозе терроризма, а не другие страны. Поэтому Анкара приняла все необходимые меры и готова к любым сценариям. Шаги, предпринятые Турцией в ходе операции „Щит Евфрата“, могут последовать вновь», — предупредил Эрдоган.