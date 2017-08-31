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Новости » Новости по миру

В результате авиаудара НАТО погибли более 10 мирных афганцев

В центральной афганской провинции Логар в результате налета авиации западной коалиции погибли 11 гражданских лиц, сообщают в четверг афганские СМИ со ссылкой на местные власти.

По их данным, воздушный удар был нанесен накануне по боевикам "Талибан", которые прятались в домах местных жителей в одном из кварталов города Пуль-э-Алама, административного центра провинции Логар.

Губернатор региона Халим Федай сообщил журналистам, что вместе с боевиками погибли и мирные жители, передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

"Во время авиаудара также были убиты два ключевых командира талибов, 16 других боевиков были ранены", - сказал Федай.

Между тем официальные представители НАТО в Афганистане заявили в четверг, что начали расследование по факту возможной гибели мирных жителей в Логаре.

"США знают об инциденте в районе Пул-э-Алама, о возможных жертвах среди гражданского населения, началось официальное расследование. Соединенные Штаты серьезно относятся ко всем обвинениям в жертвах среди гражданского населения и работают с нашими афганскими партнерами, чтобы определить факты, связанные с этим инцидентом", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе афганские СМИ сообщили о гибели не менее 16 гражданских лиц, включая женщин и детей в результате авиаударов со стороны иностранных сил в западной провинции Герат.


Опубликовано:31 Август, 2017  14:25, ]]>Печать]]>
 
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