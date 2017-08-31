Читатель спрашивает: Кем был Зейналабидин Ширвани и как он был связан с суфийскими течениями?

Гаджи Зейналабидин Ширвани (1780-1838) родился в Шемахе, а в раннем возрасте переехал вместе с семьей в Кербелу. Получив здесь светское и религиозное образование, он 37 лет жизни провел в странствиях. Он преодолел путь в 70 тысяч километров, в своих произведениях дал очень интересную информацию об Азербайджане, Иране, Ираке, Аравии, Северной Африке, Турции, Европе, Индии и др. Он имел также высокую степень в течении нематуллахи и считался одним из шейхов нейматуллах. В соответствии с традициями этого течения к нему обращались «Мастали шах».