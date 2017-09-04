Пакистан призвал власти Мьянмы защитить араканских мусульман

МИД Пакистана выразил глубокую озабоченность в связи с атаками на мусульман-рохинья в штате Аракан Мьянмы.

Как передает İslam.az со ссылкой на агентство "Анадолу", в заявлении ведомства отмечается, что в рамках защиты прав всех мусульман мира, в том числе Аракана, Пакистан будет сотрудничать с международными организациями, в том числе Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

«Пакистан призывает власти Мьянмы расследовать сообщения о массовом уничтожении араканских мусульман, принять необходимые меры для их защиты и установить виновных», - говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Европейского совета мусульман-рохинья (ERC) Анита Шуг сообщила, что в штате Аракан в Мьянме за трое суток в результате атаки военных погибло около двух-трех тысяч мусульман.