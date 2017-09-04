Армия Ирака назвала свои потери в Талль-Афаре

С начала операции по освобождению города Талль-Афар провинции Найнава от террористов ИГ погибли 115 военнослужащих армии Ирака, еще 679 получили ранения, сообщил на пресс-конференции в Багдаде командующий операциями в Талль-Афаре генерал Абдулемир Яруллах.

По его словам, подобные потери свидетельствуют об ожесточенных боях за освобождение Талль-Афара, передает Islam.az со ссылкой на агентство "Анадолу".

С 20 августа в результате операции уничтожены две тысячи террористов ИГ, заявил Яруллах.

Командующий также назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что террористы ИГ якобы оставили город без боя по договоренности с иракской армией.

«Ни один террорист не сдался армии, и никакого соглашения с ними мы не заключали», - подчеркнул Яруллах.

По его словам, продолжается подготовка к операции по освобождению от террористов ИГ района Хавиджа, города Шергат и западных районов провинции аль-Анбар.

Ранее вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил, что армия освободила Талль-Афар без боя - по договоренности с террористами. Это стало причиной недовольства иракского народа.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади ранее сообщил, что район Талль-Афар, где проживают преимущественно этнические туркманы, полностью очищен от террористов ИГ.

Антитеррористическая операция в районе Талль-Афара, который был захвачен террористами 16 июня 2014 года, началась 20 августа.

Талль-Афар расположен в 63 километрах к западу от второго по величине города Ирака – Мосула.