Коалиция освободила старую часть Ракки

Подразделения вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) завершили освобождение старого города Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом заявил специальный представитель президента США в международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

"СДС за последние 48 часов завершили освобождение старого города Ракки (бывшей долгое время оплотом ИГ) и эвакуировали тысячи гражданских лиц", - написал Макгерк в воскресенье на своей странице в Twitter.