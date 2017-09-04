Мьянму покинули почти 90 тысяч рохинджа

Количество беженцев рохинджа из штата Ракхайн на западе Мьянмы за десять дней конфликта в регионе возросло до 90 тысяч человек, передает Islam.az со ссылкой ТАСС.

Наблюдатели ООН, находящиеся в приграничной зоне сообщают, что беженцев рохинджа, которых власти Мьянмы считают этническими бенгальцами, принимают в Бангладеш. По свидетельству очевидцев, некоторые беженцы ранены, в том числе из огнестрельного оружия.

На территории Ракхайна между буддистами, составляющими большинство жителей страны, и немногочисленными мусульманами народности рохинджа ранее неоднократно происходили столкновения, жертвами которых за последние годы стали тысячи человек. Власти Мьянмы не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие рохинджа живут на территории страны поколениями.