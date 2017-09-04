В Турции за неделю уничтожено 27 террористов РПК

В ходе операций, проведенных силами безопасности Турции в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года, уничтожено 27 террористов, сообщает МВД Турции.

В министерстве отметили, что за последнюю неделю задержаны шесть террористов, 10 боевиков сложили оружие и сдались. Задержаны 285 лиц, подозреваемых в пособничестве террористам, передает Islam.az со ссылкой на агентство "Анадолу".

Захвачен 1 дрон, 16 единиц стрелкового оружия, 9 ручных гранат, 470 кг взрывчатых веществ. Разрушены 9 укрытий террористов.

Террористическая организация PПК совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PПК.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.