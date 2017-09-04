Более 1 млн человек приняли участие в митинге в Грозном в поддержку мусульман Мьянмы

Митинг в столице Чечни «против геноцида мусульман» Мьянмы собрал более 1 млн человек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов.

Жители Грозного собрались на площади перед мечетью «Сердце Чечни» и на прилегающих проспектах для поддержки мусульман рохинджа, проживающих в Мьянме, передает Islam.az.

Отмечается, что на митинге был принят текст обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению насилия в отношении мусульман в мьянманском штате Ракхайн.

Ранее стало известно, что у посольства Мьянмы в центре Москвы собрались несколько сотен человек, выступающих в поддержку мусульман рохинджа на территории Мьянмы.