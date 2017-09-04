Читатель спрашивает: Обязан ли восполнить пропущенные богослужения прежних лет человек, который раньше не был мусульманином?

Если человек принимает Ислам, то все его прежние прегрешения прощаются. Также с него снимаются все религиозные обязанности, которые были на нем до принятия Ислама. Человек, не уверовавший в столпы веры, освобожден и от исполнения шариатских указаний. Поэтому человек, только что принявший Ислам, не обязан восполнять намаз и пост прежних лет, которые он обязан был совершать с совершеннолетнего возраста. Но если человек, хоть и формально, считается мусульманином, то с момента достижения совершеннолетия обязан выполнять все необходимые богослужения, а пропущенные – восполнить. Это же относится и к человеку, который был мусульманином, затем сменил веру, а после вновь принял Ислам. Он обязан восполнить те богослужения, которые не совершил будучи немусульманином.