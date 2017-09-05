В Сирии за сутки ликвидировали более 100 боевиков ИГ

В районе сирийского Дейр-эз-Зора сирийские войска при поддержке российских ВКС ликвидировали более 100 боевиков группировки «Исламское государство».

Как передает Islam.az, об этом телеканалу «Al Mayadeen» заявил губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мухаммед Ибрагим Самра.

Как отметил глава региона, авиации наносит удары в основном по штабам боевиков и складам с вооружением.

В настоящий момент правительственные войска движутся в сторону нагорья Джебель ат-Тарда, после чего планируют освободить близлежащие районы.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли двое российских военных.