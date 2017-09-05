МИД Азербайджана: "Мы серьезно обеспокоены случаями массового насилия против мусульман Мьянмы"

МИД Азербайджана выразило отношение к событиям в Мьянме.

Глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев отметил, что случаи продолжающегося массового насилия против мусульман-рохинья в Мьянме вызывают серьезную обеспокоенность.

«Мы поддерживаем усилия международного сообщества, в частности ОИС, направленные на прекращение этого насилия», - подчеркнул Х. Гаджиев.

Отметим, в результате нападения армии Мьянмы на мусульман в регионе Аракан под предлогом борьбы с вооруженными группировками за последнюю неделю было убито большое число мусульман. Были сожжены десятки сел. Десятки тысяч мусульман пытаются спасти свои жизни, обратившись в бегство.