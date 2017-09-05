ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Беспрерывная резня: почему в Мьянме истребляют мусульман Беспрерывная резня: почему в Мьянме истребляют мусульман
Деяния дня Арафа и Курбан Деяния дня Арафа и Курбан
Грех ли курить сигареты? Грех ли курить сигареты?
Когда Курбан-байрам и чему он нас учит? Когда Курбан-байрам и чему он нас учит?
Башар Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой над ИГ Башар Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой над ИГ

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по стране

МИД Азербайджана: «Мы серьезно обеспокоены случаями массового насилия против мусульман Мьянмы

МИД Азербайджана выразило отношение к событиям в Мьянме.

Глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев отметил, что случаи продолжающегося массового насилия против мусульман-рохинья в Мьянме вызывают серьезную обеспокоенность.

«Мы поддерживаем усилия международного сообщества, в частности ОИС, направленные на прекращение этого насилия», - подчеркнул Х. Гаджиев.

Отметим, в результате нападения армии Мьянмы на мусульман в регионе Аракан под предлогом борьбы с вооруженными группировками за последнюю неделю было убито большое число мусульман. Были сожжены десятки сел. Десятки тысяч мусульман пытаются спасти свои жизни, обратившись в бегство.


Опубликовано:5 Сентябрь, 2017  13:26, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
5 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 107 раз за сутки
4 Сентябрь, 2017
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 109 раз
2 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 135 раз за сутки
31 Август, 2017
Со дня оккупации Губадлинского района проходит 24 года
31 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 140 раз за сутки

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Сентябрь, 2017
Башар Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой над ИГ
5 Сентябрь, 2017

Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
5 Сентябрь, 2017

Российский фрегат из акватории Средиземноморья нанес удар по боевикам в Дейр-эз-Зоре
5 Сентябрь, 2017

МИД Азербайджана: "Мы серьезно обеспокоены случаями массового насилия против мусульман Мьянмы"
5 Сентябрь, 2017

На Казанском кинофестивале мусульманского кино будет продемонстрирован азербайджанский фильм
5 Сентябрь, 2017

Путин прокомментировал ситуацию в Мьянме
5 Сентябрь, 2017
Жертвами "Боко Харам" в Нигерии и Камеруне с апреля стали почти 400 человек
5 Сентябрь, 2017
В Сирии за сутки ликвидировали более 100 боевиков ИГ
5 Сентябрь, 2017

ООН: Количество убитых в ходе столкновений в Мьянме превысило тысячу человек
5 Сентябрь, 2017
Двое российских военных погибли в Сирии
5 Сентябрь, 2017
Cтало известно, в каких странах живут самые счастливые люди
5 Сентябрь, 2017

Обязан ли восполнить пропущенные богослужения прежних лет человек, который раньше не был мусульманином? Ислам в вопросах
5 Сентябрь, 2017
Узбекистан девальвировал нацвалюту на 48%
5 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 107 раз за сутки
4 Сентябрь, 2017

Более 1 млн человек приняли участие в митинге в Грозном в поддержку мусульман Мьянмы
4 Сентябрь, 2017
В Турции за неделю уничтожено 27 террористов РПК
4 Сентябрь, 2017
Мьянму покинули почти 90 тысяч рохинджа
4 Сентябрь, 2017

Беспрерывная резня: почему в Мьянме массово истребляют мусульман
4 Сентябрь, 2017
Коалиция освободила старую часть Ракки
4 Сентябрь, 2017
Армия Ирака назвала свои потери в Талль-Афаре
4 Сентябрь, 2017

Пакистан призвал власти Мьянмы защитить араканских мусульман
4 Сентябрь, 2017
Мьянма отказала ООН в помощи для жителей севера штата Ракхайн
4 Сентябрь, 2017

Кем был Зейналабидин Ширвани и как он был связан с суфийскими течениями? Ислам в вопросах
4 Сентябрь, 2017
Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза
4 Сентябрь, 2017
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 109 раз
2 Сентябрь, 2017

Аракан, Газа Южной Азии, — чье это творение? Закулисная трагедии
2 Сентябрь, 2017

В Нигерии около 20 человек стали жертвами нападения боевиков "Боко Харам"
2 Сентябрь, 2017
Джорджа Сороса могут признать террористом
2 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 135 раз за сутки
31 Август, 2017

С праздником, дорогие мусульмане!
31 Август, 2017
Один из задержанных в Москве боевиков ИГ планировал совершить теракт
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com