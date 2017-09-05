Российский фрегат из акватории Средиземноморья нанес удар по боевикам в Дейр-эз-Зоре

Российский фрегат "Адмирал Эссен" из акватории Средиземного моря нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" по террористам в районе сирийского Дейр-Эз-Зору в Сирии, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"Утром 5 сентября 2017 года фрегатом "Адмирал Эссен" Черноморского флота России, выполняющим задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" по объектам террористической группировки ИГ в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор", - сообщили в департаменте, передает Islam.az.

"В результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков", - добавили в департаменте.

По данным военного ведомства, удар был нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики-выходцы из России и стран СНГ.

"Результативность ракетного удара подтверждена разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами", - отметили в Минобороны.

"Пуски крылатых ракет способствовали срыву планов боевиков ИГ по перегруппировке сил и укреплению позиций террористов в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор", - подчеркивается в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что взятие сирийскими правительственными войсками Дейр-эз-Зора будет означать серьезное поражение террористов и укрепление позиций сил президента Сирии Башара Асада.