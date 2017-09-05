ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Беспрерывная резня: почему в Мьянме истребляют мусульман Беспрерывная резня: почему в Мьянме истребляют мусульман
Деяния дня Арафа и Курбан Деяния дня Арафа и Курбан
Грех ли курить сигареты? Грех ли курить сигареты?
Когда Курбан-байрам и чему он нас учит? Когда Курбан-байрам и чему он нас учит?
Башар Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой над ИГ Башар Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой над ИГ

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по миру

Российский фрегат из акватории Средиземноморья нанес удар по боевикам в Дейр-эз-Зоре

Российский фрегат "Адмирал Эссен" из акватории Средиземного моря нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" по террористам в районе сирийского Дейр-Эз-Зору в Сирии, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"Утром 5 сентября 2017 года фрегатом "Адмирал Эссен" Черноморского флота России, выполняющим задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" по объектам террористической группировки ИГ в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор", - сообщили в департаменте, передает Islam.az.

"В результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков", - добавили в департаменте.

По данным военного ведомства, удар был нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики-выходцы из России и стран СНГ.

"Результативность ракетного удара подтверждена разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами", - отметили в Минобороны.

"Пуски крылатых ракет способствовали срыву планов боевиков ИГ по перегруппировке сил и укреплению позиций террористов в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор", - подчеркивается в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что взятие сирийскими правительственными войсками Дейр-эз-Зора будет означать серьезное поражение террористов и укрепление позиций сил президента Сирии Башара Асада.


Опубликовано:5 Сентябрь, 2017  14:53, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
5 Сентябрь, 2017
Башар Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой над ИГ
5 Сентябрь, 2017
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
5 Сентябрь, 2017
На Казанском кинофестивале мусульманского кино будет продемонстрирован азербайджанский фильм
5 Сентябрь, 2017
Путин прокомментировал ситуацию в Мьянме
5 Сентябрь, 2017
Жертвами "Боко Харам" в Нигерии и Камеруне с апреля стали почти 400 человек

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Сентябрь, 2017
Башар Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой над ИГ
5 Сентябрь, 2017

Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
5 Сентябрь, 2017

Российский фрегат из акватории Средиземноморья нанес удар по боевикам в Дейр-эз-Зоре
5 Сентябрь, 2017

МИД Азербайджана: "Мы серьезно обеспокоены случаями массового насилия против мусульман Мьянмы"
5 Сентябрь, 2017

На Казанском кинофестивале мусульманского кино будет продемонстрирован азербайджанский фильм
5 Сентябрь, 2017

Путин прокомментировал ситуацию в Мьянме
5 Сентябрь, 2017
Жертвами "Боко Харам" в Нигерии и Камеруне с апреля стали почти 400 человек
5 Сентябрь, 2017
В Сирии за сутки ликвидировали более 100 боевиков ИГ
5 Сентябрь, 2017

ООН: Количество убитых в ходе столкновений в Мьянме превысило тысячу человек
5 Сентябрь, 2017
Двое российских военных погибли в Сирии
5 Сентябрь, 2017
Cтало известно, в каких странах живут самые счастливые люди
5 Сентябрь, 2017

Обязан ли восполнить пропущенные богослужения прежних лет человек, который раньше не был мусульманином? Ислам в вопросах
5 Сентябрь, 2017
Узбекистан девальвировал нацвалюту на 48%
5 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 107 раз за сутки
4 Сентябрь, 2017

Более 1 млн человек приняли участие в митинге в Грозном в поддержку мусульман Мьянмы
4 Сентябрь, 2017
В Турции за неделю уничтожено 27 террористов РПК
4 Сентябрь, 2017
Мьянму покинули почти 90 тысяч рохинджа
4 Сентябрь, 2017

Беспрерывная резня: почему в Мьянме массово истребляют мусульман
4 Сентябрь, 2017
Коалиция освободила старую часть Ракки
4 Сентябрь, 2017
Армия Ирака назвала свои потери в Талль-Афаре
4 Сентябрь, 2017

Пакистан призвал власти Мьянмы защитить араканских мусульман
4 Сентябрь, 2017
Мьянма отказала ООН в помощи для жителей севера штата Ракхайн
4 Сентябрь, 2017

Кем был Зейналабидин Ширвани и как он был связан с суфийскими течениями? Ислам в вопросах
4 Сентябрь, 2017
Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза
4 Сентябрь, 2017
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 109 раз
2 Сентябрь, 2017

Аракан, Газа Южной Азии, — чье это творение? Закулисная трагедии
2 Сентябрь, 2017

В Нигерии около 20 человек стали жертвами нападения боевиков "Боко Харам"
2 Сентябрь, 2017
Джорджа Сороса могут признать террористом
2 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 135 раз за сутки
31 Август, 2017

С праздником, дорогие мусульмане!
31 Август, 2017
Один из задержанных в Москве боевиков ИГ планировал совершить теракт
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com