Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора

Армия Сирия и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков террористической организации ИГ на юго-западном направлении города Дейр эз-Зор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к «Хизбалле», чьи бойцы принимают участие в операции на стороне правительственных сил Сирии, передает Islam.az.

«Сирийская армия и союзники прорвали окружение ИГ, которое продолжалось более трёх лет. Это произошло благодаря прорыву через маленький коридор передового отряда с юго-западного направления, где произошла встреча с силами находившимися на территории 137 механизированной бригады (армии САР) на западной (окраине) города», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии окружили оплот ИГ в поселении Акербат провинции Хама.

ФАН также сообщало, что спецподразделение правительственных войск освободило от боевиков Акербат.