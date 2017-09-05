Башар Асад поздравил защитников Дейр-эз-Зора с победой над ИГ

Президент Сирии Башар Асад поздравил бойцов сирийской армии с успешным прорывом осады террористов ИГ в городе Дейр-эз-Зор, сообщают западные СМИ.

Ранее во вторник бойцы сирийской армии сумели прорваться к гарнизону, который 28 месяцев находился под осадой террористов из группировки ИГ в городе Дейр-эз-Зор, передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

По информации сирийских государственных СМИ, сирийская бронетехника при поддержке бойцов военизированных формирований сумела прорвать осаду и добраться до находящейся в городе базы 137-й бригады вооруженных сил Сирии. К настоящему времени военные создали несколько коридоров для поддержания связи с этой базой.