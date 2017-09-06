Мьянма заминировала свою границу, чтобы не дать вернуться беженцам-рохинджа

Власти Мьянмы устанавливают минные заграждения на границе с Бангладеш, чтобы не дать вернуться беженцам-рохинджа. Как сообщает İslam.az cо ссылкой на Reuters, об этом заявил источник в правительстве соседнего Бангладеш.

"Наши силы также видели на стороне Мьянмы три-четыре группы, устанавливающие что-то в землю. Впоследствии наши информаторы подтвердили, что те минировали территорию", — сообщил источник, отметив, что минирование ведется уже третий день.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн, исповедующее ислам. По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тыс. представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране.