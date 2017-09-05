Читатель спрашивает: Достоверна ли молитва «Нади Али»?

«Нади Али» - это первые слова знаменитой молитвы. Ее рекомендуется читать в трудные моменты жизни. Для решения определенных проблем, увеличения хлеба насущного, появления ребенка, защиты от людей и джиннов и др. целей читается в различных вариациях и количествах. Молитва Нади Али приведена в книге Алламе Меджлиси «Зад аль-маад». Вообще же документы молитвы не столь достоверны. Однако читать эту молитву с намерением «риджа» (надежды) обладает савабом. Такого мнения придерживались и некоторые ученые (аятолла Кашмири, аятолла Сафи Гольпайгани и др).