Сегодня мовлуд имама Алиййан-Наги (а)

Сегодня день рождения имама Алиййан-Наги (а).

Как передает islam.az, десятый имам родился в 15-й день месяца Зильхиджа в местечке Сурйа, расположенной вблизи Медины в семье имама Джавада (а). Он стал имамом в 8 лет, после смерти отца, и руководил мусульманами в течение 34 лет. Одним из его знаменитых прозвищ было Хади.

Аббаситские халифы очень остерегались имама Хади (а), часто ссылая его в различные места. Наконец, Мутаваккиль перевел имама из Медины в Самиру, где тот и стал впоследствии шахидом в 254-ом году по лунной хиджре. Могила 10-го имама мусульман находится в Самире.