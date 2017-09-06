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Азербайджан занял 87 позицию в списке гостеприимных стран

Азербайджан оказался на 87 позиции в списке самых гостеприимных государств и территорий мира.

Как передает İslam.az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в отчете на портале Passport Index.

Отметим, что список составлялся на основе того, граждан скольких стран конкретное государство может пустить без визы, оформить им визу по прибытии или же выдать электронное разрешение на въезд.

Африканская страна Союз Коморских Островов возглавила рейтинг из 103 позиций. В Коморах облегченный порядок посещения действует для жителей всех 198 стран мира. Вместе с ними первую строчку рейтинга делят Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда.

На второй позиции оказались Кабо-Верде и Доминика. Там облегченный визовый режим введен для граждан 197 стран. Замыкает тройку Палау. Показатель этой республики - 196 государств. Четвертое место досталось Джибути (195 стран), пятое - Гаити (194 страны).

Иран с безвизовым режимом со 184 странами занял 11 позицию, Турция 21 место (162 страны), Армения на 28 месте (133 стран), Украина - 48 место (96 стран), Грузия - 50 позиция (93 страны), Беларусь - 52 место (90 стран), США на 81 позиции (43 страны), Россия на 82 позиции (42 страны), Азербайджан на 87 позиции (22 страны). Последние места делят "негостеприимные" Афганистан, Северная Корея, Сомали, Сирия и Туркменистан. Посетить эти страны можно только получив визу.


Опубликовано:6 Сентябрь, 2017  11:39, ]]>Печать]]>
 
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