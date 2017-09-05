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Новости » Точка зрения

"Готовьте и ешьте халяль". 6-я передача (Видео)

İslam.az предлагает вниманию 5-ый выпуск видеоцикла с советами опытного кулинара, а также информацию о запретных и халяльных пищевых добавках.


Опубликовано:6 Сентябрь, 2017  11:49, ]]>Печать]]>
 
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