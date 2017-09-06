Минобороны РФ: Позиции ИГ у Дейр-эз-Зора удерживали выходцы из России и СНГ

В ходе операции по освобождению города Дейр-Эз-Зор сирийскими штурмовыми отрядами захвачен крупный укрепленный район боевиков, который защищали выходцы из России и стран СНГ.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", об сообщает в среду Минобороны РФ.

"После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами - выходцами из России и стран СНГ", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что "опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщения".

"В результате операции по уничтожению крупного бандформирования ИГ, удерживающего укрепрайон, было уничтожено: 12 единиц бронетехники, включая четыре танка, шесть огневых позиций артиллерии и минометов", - говорится в пресс-релизе. Также ликвидированы "пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом, более 200 боевиков", информирует Минобороны.

По данным российских военных, "террористы готовились к долговременной осаде, о чем свидетельствуют обустроенные под землей жилые помещения для длительного проживания, склады с вооружением и боеприпасами, значительные запасы продуктов питания и медикаментов".

На территории укрепрайона действовала мастерская по производству "джихадмобилей", ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками. "Отступая, террористы бросили четыре пикапа, оснащенные вооружением, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств, "поясов смертников", мин и фугасов с поражающими элементами. Все подходы к опорному пункту, а также все строения на его территории были заминированы террористами", - говорится в пресс-релизе.

"В настоящее время подразделения сирийских войск продолжают операцию по полному освобождению города Дейр-Эз-Зор", - сказано в сообщении.