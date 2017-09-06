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Юный индонезиец прошел пешком 9 тыс. км ради хаджа

Один из участников хаджа в этом году, молодой индонезиец, прошел 9 тыс. км пешком для поклонения святыням ислама в Мекке и Медине, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

В этом году обряды хаджа паломники совершали с 30 августа по 4 сентября.

Молодой индонезийский паломник Мохаммад Кахмим Сетяван прошел пусть в 9 тыс. км пешком, прежде чем он прибыл на хадж этого года, в среднем он шел 50 км в день. Пилигрим прибыл в Мекку из индонезийского города Пекалонгана, откуда он родом. Свое путешествие он начал 28 августа 2016 года. В его рюкзаке было только несколько вещей первой необходимости и Коран.

Когда юношу спросили, почему он решил проделать такой длинный и трудный путь в Мекку, когда мог бы просто сесть на самолет, он пояснил, что для него это был такой способ "дисциплинировать себя и укрепить свою веру".

Индонезиец часто путешествовал ночью, а днем отдыхал в мечетях, общественных зданиях, в жилых домах местных жителей, у которых он находил приют, или же просто располагался на отдых в лесу.


Опубликовано:6 Сентябрь, 2017  15:52, ]]>Печать]]>
 
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