Читатель спрашивает: Что означает состояние сомнения, которое встречается в указаниях о намазе?

При выполнении намаза следует быть сосредоточенным и четко исполнять действия этого богослужения. Иногда у человека возникают сомнения относительно последовательности, вида и количества выполненных действий намаза. Например, выполняется ли 3-ий или 4-ый ракат, 1-ый или же 2-ой земной поклон, нарушилось ли малое омовение и т.д. В таком случае следует подумать, но так, чтобы это не нарушало ход намаза, и отдать предпочтение наиболее предполагаемому мнению. Если же ни одно из предположений не преобладает и человек не способен прийти к какому-то решению, это состояние называется состоянием сомнения. Указания о таком состоянии очень объемны и подробно разъяснены в книгах по шариатским указаниям.