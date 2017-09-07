ВВС Израиля нанесли авиаудар по Хаме, погибли двое сирийских военнослужащих

В Сирийской армии заявили об авиаударах ВВС Израиля по позициям военных в провинции Хама, что привело к гибели двух военнослужащих.

ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям военных в провинции Хама. Это привело к гибели двух военнослужащих. Об этом заявили в сирийской армии.

Как передает Islam.az со ссылкой на Reuters, авиаудар нанесли рядом с городом Масьяф. Отметим, что речь идет об атаке позиций военных с воздуха.

Вместе с тем газета Haaretz утверждает, что якобы "удар был нанесен по научно-исследовательскому объекту в городе Масьяф в провинции Хама, на территории которого велась разработка биологического и химического оружия".