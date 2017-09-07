В Киргизии задержали готовившего теракт члена ИГ

Спецслужбы Киргизии задержали члена ИГ, готовившего теракт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресслужбу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По информации пресс-службы, 2 сентября был задержан мужчина 1998 года рождения, который собирался совершить теракт во время государственных мероприятий, передает İslam.az.

Во время обыска по месту жительства задержанного были обнаружены компоненты взрывных устройств, а также экстремистские материалы.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии ликвидировали трех боевиков, связанных с ИГ.