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В Киргизии задержали готовившего теракт члена ИГ

Спецслужбы Киргизии задержали члена ИГ, готовившего теракт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресслужбу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По информации пресс-службы, 2 сентября был задержан мужчина 1998 года рождения, который собирался совершить теракт во время государственных мероприятий, передает İslam.az.

Во время обыска по месту жительства задержанного были обнаружены компоненты взрывных устройств, а также экстремистские материалы.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии ликвидировали трех боевиков, связанных с ИГ.


Опубликовано:7 Сентябрь, 2017  12:36, ]]>Печать]]>
 
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