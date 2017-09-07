ВКС РФ уничтожили 200 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре

В ходе военной операции в Дейр эз-Зоре ВКС РФ уничтожили более 200 террористов ИГ, 12 единиц бронетехники, а также шесть артиллерийских и минометных огневых позиций.

Как передает İslam.az со ссылкой на ФАН, при поддержке ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) смогла выбить радикальных террористов ИГ с дороги, ведущей на базу 137-ой бригады армии САР. Сейчас трасса находится под контролем правительственных войск.

Об этом сообщил на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).