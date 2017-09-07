СМИ: ИГ готовит волну атак на Запад, чтобы повысить моральный дух боевиков

Главарь террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади готовит новую волну террористических атак, направленных против Британии и других европейских стран, в качестве мести за поражения, которые терпят боевики в Ираке и Сирии, пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя курдских контртеррористических сил Лахура Талабани.

По словам Талабани, Аль-Багдади жив и, возможно, прячется в пустыне между сирийской и иракской границей. Он отметил, что главарь ИГ стремится дать старт новой волне атак против Запада, чтобы поднять моральный дух боевиков. Для этого Аль-Багдади и его окружение занимается организацией ряда "более хитроумных атак" на европейские цели. Также, по словам Талабани, руководство ИГ хочет продемонстрировать, что группировка все еще способна вести войну против Запада, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы увидим еще больше атак на Запад, призванных повысить боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери", — заявил Талабани.

"ИГ потеряла много земли в Ираке и Сирии, но это не конец ИГ", — заявил Талабани во время визита в Лондон, где он должен встретиться с министрами и чиновниками, включая министра обороны Британии Майкла Фэллона.