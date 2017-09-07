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Новости » Ислам в вопросах

Может ли женщина находиться при дяде своего мужа без хиджаба?

Читатель спрашивает: Может ли женщина находиться при дяде своего мужа без хиджаба?

Согласно канонам Ислама, женщина должна носить хиджаб при всех мужчинах, которые для нее являются намахрамами. Кто является махрамом, а кто – нет, об этом подробно рассказано в книгах по шариату. Для женщины махрамами являются дяди, а также дяди отца и матери. Также для женщины махрамом является свекор. Но вот брат свекра – намахрам. Поэтому при дяде (как по материнской, так и по отцовской линии) своего мужа она должна надевать хиджаб.


Опубликовано:8 Сентябрь, 2017  10:45, ]]>Печать]]>
 
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