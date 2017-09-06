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Новости » Точка зрения

Желательные деяния дня Гадир-Хум

В одном из известных книг с молитвами «Мисбахуль-Кафами» написано, что однажды у имама Джафара Садига (а) спросили: «Какие деяния следует совершать в день, когда представили людям повелителя правоверных, подтвержденного  в качестве преемника и наследника Великого Пророка Ислама (с)?».

Имам Садиг (а) ответил: «Держите пост, посылайте много салаватов Мухаммеду  и роду его, выразите Аллаху недовольство теми, кто причинил им страдания. Каждый пророк поручал своим приближенным считать праздником день назначения наместника». Когда рави спросил о савабе оруджа этого дня, имам ответил: «Орудж этого дня равен оруджу шестидесяти месяцев».

Согласно другому хадису, Имам Садиг (а) приравнивает орудж Дня Гадир-Хум  оруджу шестидесяти месяцев. В книге «Мафатихуль-джихан» написано о том, что орудж Дня Гадира стирает грехи  60 лет, он  равен оруджу, который держат на  протяжении всей жизни, 100 хаджам и 100 умрам.

Также в День Гадир-Хум  приветствуется совершить гусль, нарядиться в красивые и новые одежды, надушиться. При встрече друг с другом большим савабом будет прочитать эту молитву: «Альхамду лиллахиллязи джаалана миналь-мутамассикина би-вилаяти Амируль- момининя валь-аиммяти алейхимус-салам» («Хвала Аллаху, что соединил нас покровительством Амируль-момина и имамов»).

Также большим савабом является стократный повтор этой молитвы: «Альхамду лиллахиллязи джаала кямаля динихи вя тямамя нимятихи би-вилаяти Амируль-муминина Алиййибни Абиталибин алейхис-салам» («Хвала Аллаху, что совершенство религии и полноту Своей милости он передал под покровительство Амираль-момина Али ибн Абуталиба алейхуссалама»).

В этот день является безграничным савабом навестить могилу имама Али (а).

Имамы советовали своих сахабам, по мере возможности в День Гадир-Хум  постараться добраться до Наджафа  и посетить могилу  имама Али (а). Конечно, у кого не было на это возможности, могли прочитать молитву- зияретнаме, обращенную Святейшему имаму на дальнем расстоянии. На  родине  можно прочитать молитву – зияретнаме  «Аминаллах», особо  отмеченную в книге молитв.

Особый саваб имеет совершение намаза в День Гадир-Хума в дневное время, за полчаса до того, как тени начнут укорачиваться в сторону заката (магриба). На самом деле, как велел имам Садиг (а), этот намаз можно совершить в любое время дня, но поскольку в 10-ый год хиджры это событие произошло именно в это время дня, совершить намаз именно в это время является большим савабом.

В каждом из двух рукатов намаза надо один раз прочитать суру Фатиха, 10 раз суру Ихлас, 10 раз Аятуль-Курси, 10 раз суру Гадр.  Следом следует сказать тасбих Ее светлости Фатимы (а): 34 раза  «Аллаху акбар», 33 раза «Альхамдулиллах» и 33 раза «Сюбхан Аллах».  Аллах исполняет желания человека, совершившего этот намаз.

Сейид ибн Тавус в книге «Аль-Игбал» отмечает, что, тот, кто в День Гадир-Хум  прочтет  молитву-зияретнаме, потом совершит приветствуемый намаз и саджду, и во время саджды 100 раз повторит «альхамду лиллах», 100  раз «шукран лиллах»,  он как бы станет участником событий Гадир-Хум, получит саваб, словно присягнул на верность Пророку (с) и Имаму Али (а).

Имам Рза (а) говорил, что в этот день Всевышний прощает верующим мужчинам и женщинам грехи 60-ти лет. В этот день Всевышний освобождает от адских страданий  вдвое больше  верующих, по сравнению с освобожденными  в месяц Рамазан, ночью Гадр и ночью Фитр вместе взятых (конечно, это относится к истинным верующим, и людям, проведшим достойное богослужение в День Гадир-Хум).

В день Гадир-Хум является большим савабом совершить силейи-рахим, то есть отправиться на встречу с родственниками, поднести подарки муминам, дать эхсан. Имам Рза (а) говорил, что каждый дирхем, потраченный на  эхсан этого дня, с точки зрения саваба, равен тысячу дирхемам эхсана, данного в другие дни.

Не случайно, что в народе день Гадир-Хум называют еще и праздником сейидов. В этот день рекомендуется поздравить сейидов,  поднести им пусть даже маленькие подарки, вообще, встретиться с кем-то, пойти друг к другу в гости, обрадовать муминов.


Опубликовано:8 Сентябрь, 2017  10:54, ]]>Печать]]>
 
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