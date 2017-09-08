В Сирии остаются еще 12 тысяч боевиков ИГ

В различных районах Сирии остаются еще около 12 тысяч боевиков ИГ, с которыми воюет коалиция во главе с США.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"В Хоидже их менее тысячи, в Дейр-эз-Зоре - 2500, в Ракке, по нашей оценке, сейчас 1500, в районе от Маядина до Абу-Камала - 6-8 тысяч боевиков", - заявил Диллон, отвечая на вопрос о количестве боевиков ИГ в Сирии.

Коалиция США и их союзников ведет операцию против ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года.