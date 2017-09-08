МИД России: Боевики минируют сирийские города при отступлении

Боевики в Сирии при отступлении оставляют мины, чтобы затруднить возвращение мирных жителей.

Как передает Islam.az со ссылкой на RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

"Масштабы разрушений, которые оставляют после себя террористы, конечно, ужасают. Отступая, они минируют населенные пункты, чтобы затруднить возвращение именно мирных жителей", — заявила Захарова на брифинге в Москве.