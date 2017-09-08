Азербайджан направляет гуманитарную помощь мусульманам-рохинджа.

Как сообщили в пятницу в министерстве по чрезвычайным ситуациям, по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью оказания помощи представителям народности рохинджа, страдающим от продолжающегося в Мьянме массового насилия в отношении мусульман, правительство Азербайджана направляет им гуманитарную помощь.

Гуманитарная помощь будет направлена посредством авиакомпании SilkWay в Бангладеш, где нашли временное убежище мусульмане-рохинджа.

В направляемую гуманитарную помощь включены товары повседневного спроса и продукты питания.