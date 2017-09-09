Читатель спрашивает: Верно ли, что пожилые женщины освобождены от обязанности носить хиджаб?

Хиджаб обязателен для всех мусульманок. Девушка, достигшая совершеннолетия, обязана покрываться при намахрамах. И в пожилом возрасте женщина обязана соблюдать требование хиджаба. Не носить хиджаб разрешено лишь очень старым и ослабевшим женщинам. К этой категории относятся женщины, которые потеряли всю привлекательность и чрезмерно состарились (например/, достигшие 80-90 летнего предела). Хотя и это не является одобряемым деянием; это определенные уступки для старух.