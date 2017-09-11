Израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана

Истребители израильских ВВС появились в воскресенье в небе над Южным Ливаном и достигли города Сайда (40 км от Бейрута).

Как отмечает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Star.

По информации, реактивные самолеты прошли на пониженной высоте над рядом населенных пунктов и лагерями палестинских беженцев, имитируя атаки с воздуха.

Пилоты преодолели звуковой барьер, вызвав воздушные хлопки. По информации издания, маневр истребителей стал причиной паники среди местных жителей.

Вторжение израильских самолетов в воздушное пространство Ливана произошло на фоне масштабных военных маневров, которые проходят сейчас на севере Израиля. Это первая с ноября 2016 года имитация воздушных налетов.