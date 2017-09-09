Армения не может быть другом мусульманских стран - Президент

Глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на первом Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане отметил, что во время прошлогоднего Саммита ОИС в Турции в связи с агрессией Армении против Азербайджана была создана контактная группа, передает İslam.az.

«Мы очень высоко оцениваем это решение и выражаем признательность ОИС и его членам за справедливую эту позицию.

Армения более 25 лет оккупирует являющийся исконной, исторической землей Азербайджана Нагорный Карабах, и семь других наших районов. В результате этой агрессии 20 процентов наших земель оказались под оккупацией, более одного миллиона азербайджанцев живут в положении беженцев и переселенцев на своей родной земле. Армяне осуществили политику этнических чисток против нашего народа, Армения совершила военные преступления», — сказал Президент Ильхам Алиев, слова которого приводит «Тренд».

Глава государства подчеркнул, что в 1992 году Армения совершила Ходжалинский геноцид. В результате этого военного преступления армянскими фашистами были зверски убиты 613 мирных азербайджанцев. Из них 106 женщин и 63 ребенка. Тысячи людей пропали без вести и были ранены. Более десяти стран официально признали Ходжалинский геноцид.

«Армянские зверства продолжаются и сегодня. В июле этого года, в результате минометного обстрела с армянской стороны, вместе с бабушкой погиб двухлетний азербайджанский младенец. Это зверство. Это очередное кровавое преступление армянского фашизма. По указанию руководства Армении, на наших оккупированных землях разрушены все наши мечети. Фотографии разрушенных мечетей Шушы, Агдама и других наших городов являются документальным доказательством армянского вандализма.

В Армении исламофобия достигла пика. Армения очень хочет расширить связи с различных мусульманскими странами. Не надо верить их лицемерным и лживым словам. Армения, которая разрушила святые мечети в Азербайджане, не может стать другом мусульманских стран.