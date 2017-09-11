Под Мосулом находится лагерь с 1333 членами семей боевиков ИГ

Правительственные войска Ирака в лагере, расположенном поблизости от города Мосул, удерживают более 1300 членов семей боевиков террористической группировки ИГ.

Об этом со ссылкой на пожелавший остаться неназванным ираскский военный источник сообщает агентство Associated Press.

По данным собеседника AP, в настоящее время в лагере находится 1333 лиц из 14 стран. Здесь помещены родственники боевиков ИГ, группировки которых были ранее разбиты в городах Мосул и Тель-Афар, передает İslam.az.

Сообщается, что женщин и детей, живущих в лагере, преследовать за причастность к террористической деятельности не будут. Рассматривается вопрос репатриации лиц в страны их гражданства.

Источник AP также утверждает, что большая часть жителей лагеря являются выходцами из стран Центральной Азии, России и Турции. Встречаются и «экзотические» места происхождения обитателей этого объекта. Например, Япония и Южная Корея.