ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Икру каких рыб дозволено употреблять в пищу? Икру каких рыб дозволено употреблять в пищу?
С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане! С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане!
Желательные деяния дня Гадир-Хум Желательные деяния дня Гадир-Хум
Обязан ли восполнить пропущенные богослужения прежних лет человек, который раньше не был мусульманином? Обязан ли восполнить пропущенные богослужения прежних лет человек, который раньше не был мусульманином?
Что означает состояние сомнения, которое встречается в указаниях о намазе? Что означает состояние сомнения, которое встречается в указаниях о намазе?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по миру

В ООН расценили события в Мьянме как пример "этнической чистки"

Ситуация в Мьянме в отношении представителей народности рохинджа является примером "этнической чистки", заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, передает РИА Новости.

"Из-за того, что Мьянма отказывается предоставить доступ для расследований нарушений в области прав человека, ситуацию нельзя полностью оценить, однако она кажется ярким примером этнической чистки", — заявил он, выступая в понедельник на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека.

Глава УВКПЧ ООН напомнил, что еще в прошлом году указывал на то, что нарушения прав человека в Мьянме в отношении народности рохинджа, "вероятно, могут быть расценены как преступления против человечности, если так решит Международный уголовный суд".

Он призвал власти Мьянмы завершить операцию в районе проживания рохинджа и "прекратить притворяться, что они сами поджигают свои дома и уничтожают свои деревни".

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, продолжается многие годы. В последнее время произошла эскалация конфликта. Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.


Опубликовано:11 Сентябрь, 2017  14:19, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
11 Сентябрь, 2017
В российской колонии строго режима откроется мечеть
11 Сентябрь, 2017
Барзани предупредил Багдад: Не признаете референдум, очертим границы сами
11 Сентябрь, 2017
Иракские власти заявили об освобождении от ИГ 90% территории страны
11 Сентябрь, 2017
Глава МИД Германии: Турция никогда не вступит в ЕС
11 Сентябрь, 2017
Массовые аресты в Саудовской Аравии

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
11 Сентябрь, 2017
В российской колонии строго режима откроется мечеть
11 Сентябрь, 2017

Барзани предупредил Багдад: Не признаете референдум, очертим границы сами
11 Сентябрь, 2017

Иракские власти заявили об освобождении от ИГ 90% территории страны
11 Сентябрь, 2017

Глава МИД Германии: Турция никогда не вступит в ЕС
11 Сентябрь, 2017
Массовые аресты в Саудовской Аравии
11 Сентябрь, 2017

В ООН расценили события в Мьянме как пример "этнической чистки"
11 Сентябрь, 2017

Под Мосулом находится лагерь с 1333 членами семей боевиков ИГ
11 Сентябрь, 2017

Ильхам Алиев: Разрушающая мечети Армения не может быть другом мусульманских стран
11 Сентябрь, 2017
Израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана
11 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 123 раза за сутки
11 Сентябрь, 2017

Верно ли, что пожилые женщины освобождены от обязанности носить хиджаб? Ислам в вопросах
11 Сентябрь, 2017
Саакашвили прибыл во Львов и встретился со сторонниками
11 Сентябрь, 2017
В Афганистане похищены 33 гражданских лица
9 Сентябрь, 2017
Саудовская Аравия отказала Катару в диалоге
9 Сентябрь, 2017

Икру каких рыб дозволено употреблять в пищу? Ислам в вопросах
9 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 103 раза
9 Сентябрь, 2017

С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане!
8 Сентябрь, 2017

Азербайджан направляет гуманитарную помощь мусульманам-рохинджа
8 Сентябрь, 2017

МИД России: Боевики минируют сирийские города при отступлении
8 Сентябрь, 2017

Израиль не допустит создания «шиитского коридора» в Сирии - министр
8 Сентябрь, 2017

Российская авиация уничтожила экс-главу таджикского ОМОНа
8 Сентябрь, 2017
Армия Мьянмы открыла огонь по лодке с мусульманами
8 Сентябрь, 2017
В Сирии остаются еще 12 тысяч боевиков ИГ
8 Сентябрь, 2017

Желательные деяния дня Гадир-Хум
8 Сентябрь, 2017

Может ли женщина находиться при дяде своего мужа без хиджаба? Ислам в вопросах
8 Сентябрь, 2017
ООН выделит 7 млн долларов для помощи беженцам из Мьянмы
8 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 121 раз за сутки
7 Сентябрь, 2017

СМИ: ИГ готовит волну атак на Запад, чтобы повысить моральный дух боевиков
7 Сентябрь, 2017
ВКС РФ уничтожили 200 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре
7 Сентябрь, 2017
В Киргизии задержали готовившего теракт члена ИГ
7 Сентябрь, 2017

ВВС Израиля нанесли авиаудар по Хаме, погибли двое сирийских военнослужащих
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com