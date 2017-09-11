Массовые аресты в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии арестован влиятельный богослов шейх Салман аль-Авда, который неоднократно выступал с критикой властей. В 1994-1999 годах он уже находился за решеткой за призывы к реформам, сообщает Newsru.co.il.

В последнем сообщении, опубликованном шейхом в соцсетях, он выразил надежду на урегулирование конфликта между Катаром и четырьмя арабскими государствами.

Отметим, что, по слухам, в общей сложности арестованы несколько десятков человек, среди которых и сын покойного короля Фахда принц Абдул Азиз.

Иранский телеканал Press TV утверждает, что тем самым саудовский режим готовит передачу власти принцу Мухаммаду бин Салману.