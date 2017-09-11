Иракские власти заявили об освобождении от ИГ 90% территории страны

Иракское правительство вернуло контроль над 90% территории страны, захваченной боевиками террористической группировки ИГ.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель премьер-министра Ирака Саад аль-Хадиси.

"Ситуация изменилась коренным образом: от обороны Багдада и южных провинций мы перешли к наступлению и начали освобождать города и районы один за другим при ограниченных возможностях в плане вооружения, по сравнению с периодом до формирования правительства. Вот они иракские солдаты различных формирований: они готовы положить решительный конец терроризму после того, как отвоевали 90% территории, оказавшейся под контролем террористов. Окончательная победа близка", — цитирует пресс-служба премьера аль-Хадиси.

По словам представителя премьера, иракская армия утратила треть вооружения и техники после наступления ИГ. Согласно данным правительства, в освобожденные от боевиков районы уже вернулись более 2,2 миллиона беженцев.

Иракская армия освободила от ИГ с начала года города Мосул и Талль-Афар. Теперь армия армия готовится к штурму города Эль-Хавиджа, расположенного на севере страны. В городе почти две тысячи террористов ИГ.