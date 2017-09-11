Барзани предупредил Багдад: Не признаете референдум, очертим границы сами

В случае непризнания Багдадом итогов референдума о независимости Иракского Курдистана, курды на севере Ирака сами «очертят свои границы».





Как передает İslam.az со ссылкой на EAadaily, с таким предостережением в беседе с «Би-би-си» выступил лидер иракских курдов Масуд Барзани.

Ранее центральное правительство Ирака назвало проведение референдума в автономном регионе «неконституционным».

Барзани выступил ещё с одним предупреждением. По его словам, курды будут бороться «с любой группой», которая попытается «изменить силой реалии в Киркуке».

В связи с этим «Би-би-си» указывает на прозвучавшие ранее заявления шиитских военизированных формирований Ирака, согласно которым курдам не будет позволено сделать Киркук частью независимого Курдистана.

При этом Барзани признал, что «несколько внешних сторон» советовали Эрбилю перенести плебисцит на другое время, ссылаясь на продолжающуюся в Ираке войну с террористической группировкой ИГ.